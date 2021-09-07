Türk Eczacıları Birliği'nden Boyun Eğmeyen İlaç Emekçileri'ne ödül

Türk Eczacıları Birliği 2021 Yaşam Boyu Onur ve Değer Katan Eczacı Ödülleri sahiplerini buldu.

Haber Merkezi

Tokat’ta bulunan Emek Eczanesi’nin sahibi, HPV aşı kapmanyasının öncülerinden Cem Kılınç, Türk Eczacıları Birliği'nin “Eczacılığa Değer Katan Eczacısı” ödülüne layık görüldü. 

Eczacı Cem Kılınç, "Tüm Boyun Eğmeyen İlaç Emekçileri adına alacağım bu ödülü. Kolektif bir aklın ürünü tüm işlerimiz. Dayanışmanın göstergesi. Dayanışma yaşatır" dedi.

Türk Eczacıları Birliği, "Hayatları boyunca mesleğimize ve meslek örgütümüze önemli katkılar sunan, çeşitli kademelerde birçok görev ve sorumluluk üstlenen meslektaşlarımızın aday gösterildiği Yaşam Boyu Onur Ödülleri ile sosyal ve kültürel alanda gerçekleştirdikleri çeşitli projeler ve faaliyetlerle mesleğimize değer katan meslektaşlarımızın aday gösterildiği Değer Katan Eczacı Ödüllerinin sahipleri Jüri Toplantısı ile belirlendi" dedi.

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