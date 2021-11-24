Türk Eczacıları Birliği: Sağlıkta şiddet son bulsun

Son dönemlerde artan sağlık çalışanlarına yönelik şiddet vakaları ve eczacılara yönelik saldırılar karşısında Türk Eczacılar Birliği bir açıklama yaptı.

Açıklamada ''Kronik bir boyuta ulaşmış olan sağlıkta şiddete karşı önleyici, caydırıcı ve kapsamlı önlemlerin alınması talebimizi bir kez daha yineliyoruz" denildi.

Açıklama tam metni:

Sağlıkta şiddet vakaları gün geçtikçe artıyor, sağlık çalışanları bir yandan pandemi ile mücadele ederken bir yandan da kendi yaşamlarını savunmaya çalışıyor. Kamuoyuna da yansıdığı üzere geçtiğimiz haftalarda Gaziantep’te bir meslektaşımız reçetesiz antibiyotik almak isteyen bir hastanın silahlı tehdidine maruz kalmış, Konya’nın Karapınar ilçesindeki meslektaşımız ise kontrollü ilaçlar kapsamında yer alan ilacı reçetesiz vermediği gerekçesiyle darp edilmişti. Dün de Ankara’nın Polatlı ilçesinde bir eczaneden kırmızı reçeteli kontrole tabî bir ilacı reçetesiz almak isteyen hastanın, eczacıya ve eczane çalışanlarına bıçakla saldırdığını üzüntüyle öğrendik.

Öncelikle meslektaşımıza ve eczane çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ülkemizin her yerinde, kesintisiz sağlık ve ilaç danışmanlığı hizmeti sunan bir mesleğin mensupları olarak sağlıkta şiddete hayır diyor; kronik bir boyuta ulaşmış olan sağlıkta şiddete karşı önleyici, caydırıcı ve kapsamlı önlemlerin alınması talebimizi bir kez daha yineliyoruz.