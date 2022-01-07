Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları olağanüstü toplanıyor

Türk Devletleri Teşkilatı, Dışişleri Bakanları nezdinde olağanüstü bir toplantı yapılacağını duyurdu. Toplantı 11 Ocak'ta düzenlenecek.

Sputnik’te yer alan habere göre, daha önce Türk Konseyi adıyla faaliyet yürüten ancak Kasım 2021’de adını “Türk Devletleri Teşkilatı” olarak değiştiren yapı içerisinde, Kazakistan’ın haricinde Azerbaycan, Türkiye, Kırgızistan ve Özbekistan yer alırken, Türkmenistan ve Macaristan ise gözlemci üyeler olarak bulunuyor.

Öte yandan, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Kazak mevkidaşı Tleuberd ile konuya ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Türk Devletleri Teşkilatı'ndan dün Kazakistan'da yaşanan gelişmelerle ilgili “dayanışma” açıklaması gelmiş ve açıklamada, "Kazakistan hükümetine ve halkına ihtiyaç duyabilecekleri desteği vermeye hazır olduğumuzu beyan ediyoruz" denilmişti.