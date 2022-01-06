Kazakistan’daki gerginlik hükümetin Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü’nden askeri yardım istemesi üzerine uluslararası bir boyut kazandı.
soL TV'nin "Kazakistan'daki kriz uluslararası alana taşındı" başlıklı haberi yayında:
Patronların Ensesindeyiz
Ali Ufuk Arikan
Dış Haberler
Haber Merkezi
İsmail Sarp Aykurt
soL TV | Kazakistan'da kriz uluslararası alana taşındı
soL TV, Kazakistan'daki gelişmelerin uluslararası alana taşınmasını mercek altına aldı.
Haber Merkezi
Kazakistan’daki gerginlik hükümetin Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü’nden askeri yardım istemesi üzerine uluslararası bir boyut kazandı.
soL TV'nin "Kazakistan'daki kriz uluslararası alana taşındı" başlıklı haberi yayında: