soL TV | Kazakistan'da kriz uluslararası alana taşındı

soL TV, Kazakistan'daki gelişmelerin uluslararası alana taşınmasını mercek altına aldı.

Haber Merkezi

Kazakistan’daki gerginlik hükümetin Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü’nden askeri yardım istemesi üzerine uluslararası bir boyut kazandı.

soL TV'nin "Kazakistan'daki kriz uluslararası alana taşındı" başlıklı haberi yayında:

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