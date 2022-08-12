Türk bayrağının yakılması sonrası ÖSO'dan açıklama geldi

Suriye hükümeti ile Türkiye arasında görüşme iddiaları masaya gelirken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Muhalif olan Suriyelilerle Rejim arasında bir barışın gerekli olduğunu ve Türkiye olarak destek vereceğimizi her zaman söylüyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

Bu açıklama sonrası Suriye'de TSK'nın ve cihatçı çete ÖSO'nun kontrolündeki bölgelerde AKP destekli gruplar, Türk bayrağını yakmış, olası Suriye hükümeti-Ankara görüşmesine tepki göstererek AKP'ye yönelik protestolarda bulunmuştu.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından, adını "Suriye Milli Ordusu" olarak değiştiren AKP destekli cihatçı çete ÖSO bir açıklama yaptı ve bu eylemleri yapanları "cahiller" olarak tanımladı.

ÖSO adlı çete, Türkiye'nin Suriye ile olası temasını istemezken, bölgede AKP desteğiyle gücünü artırmayı hedefliyor.