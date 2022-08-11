Çavuşoğlu'nun Suriye açıklamasına tepki 'tanıdık' isimlerden geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 13. Büyükelçiler Konferansı'nın kapanışı dolayısıyla gerçekleştirilen basın toplantısında birçok başlığa değinirken aynı zamanda Suriye konusundaki sorulara da cevap vermişti.

Suriye ile resmi temasların olup olmadığı sorusuna Çavuşoğlu "Suriye ile şu anda direkt bir temas söz konusu değil. İstihbaratlar arası görüşmeler yeniden başladı" demişti. Konuya dair değerlendirmelerde bulunan Çavuşoğlu Suriye'de kalıcı bir barışın sağlanabilmesi için "Suriye'deki muhalifler" ile hükümetin masaya oturması ve uzlaşması gerektiğini ifade etmişti.

Çavuşoğlu açıklamasında, "Muhalif olan Suriyelilerle Rejim arasında bir barışın gerekli olduğunu ve Türkiye olarak destek vereceğimizi her zaman söylüyoruz" derken bu açıklamaya bugün İdlip'te yaşayan "muhalifler"den tepki geldi.

Şam News'in haberine göre İdlipli gerici grup, Şam ile müzakere yapmak istemediklerini şu an devam etmekte olan bir mücadelenin tarafı olduklarını ve bu süreç tamamlanana kadar da herhangi bir şekilde masaya oturmayacaklarını ifade etti. Sokak röportajlarında Çavuşoğlu'nun açıklamalarına tepki gösteren AKP destekli "muhalifler", açıklamadaki yaklaşımı doğru bulmadıklarını belirtti.