Çavuşoğlu: Türkiye, İsveç ve Finlandiya 26 Ağustos'ta ortak mutabakat toplantısı yapacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 13. Büyükelçiler Konferansı'nın kapanışı dolayısıyla gerçekleştirilen basın toplantısında sorulara yanıt verdi.

Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın 26 Ağustos'ta ortak mutabakat toplantısı düzenleyeceğini bildiren Mevlüt Çavuşoğlu "İsveç ve Finlandiya'nın henüz belge ve açıklamalarda taahhüt ettiklerini yerine getirmediklerini görüyoruz" açıklamasında bulundu.

Suriye'ye yönelik olası harekat ile ilgili de konuşan Çavuşoğlu, "Harekat ile ilgili başka ülkelerle takvim oluşturmayız. Suriye ile şu anda direkt bir temas söz konusu değil. İstihbaratlar arası görüşmeler yeniden başladı" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu şöyle devam etti:

"Şu anda bir temas söz konusu değil. Sonuçta uzun zamandır Putin ve Rus yetkililer " sizi Rejimle görüştürelim" dediler. Bir ara istihbaratlar arasında bir görüşme olmuştu. Şimdi tekrar başladı. Bu görüşmelerde önemli konular ele alınıyor. Belgrad'da diğer bakanlarla sohbet ederken Suriye Dışişleri Bakanıyla kısa bir sohbetim oldu. Teröristlerin temizlenmesi lazım. Muhalif olan Suriyelilerle Rejim arasında bir barışın gerekli olduğunu ve Türkiye olarak destek vereceğimizi her zaman söylüyoruz.

Bölücü terör örgütlerine karşı verilecek mücadeleyi de biz destekleriz. Suriye topraklarında gözümüz yok. Ama Suriye'de birlik beraberlik olmazsa Suriye bölünebilir. Bunu engelleyebilmek için Suriye'de güçlü bir yönetim lazım. Onun dışında herhangi bir temas olmadı."