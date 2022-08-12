Suriye'de Türkiye destekli gruplardan AKP protestosu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 13. Büyükelçiler Konferansı'nın kapanışı dolayısıyla gerçekleştirilen basın toplantısında Suriye'de yıllardır destek verdiği cihatçı gruplara, Suriye hükümetiyle görüşme çağrısında bulunmuştu.

Protestoların gerçekleştiği alanlardan birisi de Azez'deki Osmanlı Millet Parkı oldu. Parkın girşindeki ay-yıldız tahrip edildi.

Dün akşam gelen tepkiler yer yer eylemlere dönüşürken TSK kontrolündeki bazı noktalarda AKP destekli gruplar şehir merkezlerine inerek protestolar düzenledi.

Dün Azez'deki "Millet Bahçesi" önünde toplanan kalabalık Türkiye'yi protesto ederken, Mevlüt Çavuşoğlu'nun "Suriye'de 'muhalifler' ve hükümet uzlaşmalı" açıklamalarına da tepki gösterdi.

Gaziantep'e bağlı Şahinbey Belediyesi tarafından yaptırılan Azez'deki "Şahinbey Millet Parkı" önünde bir araya gelen kalabalık Çavuşoğlu'nun açıklamalarını protesto etti

Azez, Suran, İhtimaylat, Ras’ul Ayn, Tel Ebyad ve Idlip'te gerçekleştirilen protestolarda AKP destekli cihatçı gruplar Türk bayrağı yakıp aleyhte sloganlar attı. Herhangi bir pazarlık masasına oturmayacaklarını ifade eden gruplar, TSK kontrolündeki birçok yerde yapılan ve Türkiye ile destek verdiği islamcı gruplar arasındaki ilişkiyi tasvir eden ikonları ve tabelaları ortadan kaldırıp zarar verdi. TSK kontrolündeki karakollara da saldıran gruplar buradaki askeri araçlara zarar verdi.