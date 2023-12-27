TÜRK-İŞ Başkanı'ndan 'asgari ücret' açıklaması: Uzlaşamazsak biz yokuz deriz, olur biter

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'la görüşmesinin ardından asgari ücrete ilişkin açıklama yaptı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Beştepe'de yapılacak görüşme öncesinde TÜRK-İŞ binası önünde yaptığı açıklamada Atalay "Bize bir rakam söylerse komisyon yukarıda, arkadaşlar yukarıda, söylerler rakamı, biz de düşündüğümüz anlaştığımız rakamı söyleriz. Külliye’ye gidiyoruz zannediyorum. Oturduğumuz rakamı söyleriz, kanaatimizi söyleriz dediğimiz yerde oluruz. İnşallah bizim arzu ettiğimiz bir rakam olur" dedi.

Atalay "Bakan Bey sormadı. Cumhurbaşkanı’na sorsun, işveren söylesin. Bugüne kadar 27 gün geçti, rakamla ilgili hiçbir şey konuşmadık. Hiçbir şey demedik bugüne kadar. Rakamı şimdi söyleyeceğiz. Uzlaşırsak masada otururuz. Uzlaşamazsak biz yokuz bu işin içinde deriz, olur biter. Kimsenin vebaline girecek halimiz yok" ifadelerini kullandı.

Atalay "Komisyon görevini yapıyor. Geçim şartları ortada. 15 kişi var komisyonda, biz 5 kişiyiz" dedi.