Türk-İş Başkanı Atalay'dan Kılıçdaroğlu'na: 'Allah'a havale ediyorum, gereğini yapıyor'

Asgari ücret, temmuzdan itibaren yüzde 34 zamla 11 bin 402 liraya yükseltildi. Yapılan zam oranını eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Beni şaşırtan Türk-İş Başkanı'nın buna hiç itiraz etmemesi. 'Makul' diyor. Sendika iradesini Saray'a ipotek etmişse, sendika olmaktan çıkar. Hukuktaki adı Sarı sendikalıktır" ifadelerini kullandı.

Habertürk yayınında Kılıçdaroğlu'na seslenen Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, "Ne sarısı? Ben dimdik yürürüm. Allah'a havale ediyorum. Allah da gereğini yapıyor zaten zaman zaman" diyerek imalı bir yanıt verdi.

'Kemal Bey sistemi bilmiyor'

Atalay konu hakkında şunları söyledi:

"Kemal Bey kıymetli bir siyasetçimiz. Ben ona cevap verme durumunda değilim, ama bir şey söylemem lazım. Ağzınıza girenin hesabını ahirette, ağzınızdan çıkanın hesabını bu dünyada verirsiniz.

Kemal Bey sistemi bilmiyor. Bugün oraya gitmekle 11 bin seviyesine çektiğimiz asgari ücreti, sayın Cumhurbaşkanımıza giderek 11 bin 400 seviyesine getirdim. Bunu komisyonla konuştum. Tam doğruyu yaptım. Bu para yeterli mi değil, ama bugünün şartlarında başlangıç ücreti. Meclis'in yüzde 30'u işveren. Onlara bir sorar mısınız '15 bin lira asgari ücret veriyor musunuz' diye. Belediyelerde şu anda asgari ücretin altında para alan işçiler var.

'Bizi siyasete bulaştırmasınlar'

Ben siyasetçi değilim, Türk İş Başkanıyım. Benim CHP'li üyem var. MHP'li üyem var. Bizi siyasete bulaştırmasınlar. Geçmişte muhalefet partileri Türk İş'i kucaklar, sorunlarını anlatırlardı. Şimdi Türk İş Başkanı sarı vs. Ne sarısı? Ben dimdik yürürüm. Ben bunun hesabını arkadaşlarıma veririm. Allah'a havale ediyorum. Allah da gereğini yapıyor zaten zaman zaman. Ben hiç siyaset yapmadım. Herkesin bir fikri var.''