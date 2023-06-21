İşçiler 'utanç ücreti'ne itiraz etti: 'Devlet hep patrondan yana'

Yeni asgari ücret patronları fazlasıyla ‘memnun’ etti. Hesaplamada geçtiğimiz ay neredeyse sıfır bulunan resmi enflasyon verileri esas alındı, fiyatlar tırmanırken vaat edildiği gibi dolar değil lira üzerinden değerlendirme yapıldı. Dolar bazında Avrupa’nın en düşük asgari ücretinin ilan edilmesinin ardından sermayenin her kesiminden temsilciler ‘teşekkür’ yarışına girdi.

Gelecek 7 ayda milyonlarca çalışanın sabit ücreti olacak olan 11 bin 402 lira ise emekçilerin yüzünü güldürmedi. Üç farklı sektörden üç işçi, yeni asgari ücreti soL’a değerlendirdi.

Utanç ücreti

Açıklanan tutarın emeğiyle geçinenlerin hayatında olumlu bir değişikliğe neden olmayacağını belirten tekstil işçisi Kamil Dalkır, ‘’Patronlar hallerinden memnun çünkü emekçiden çaldıklarıyla kâr üstüne kâr yapmaya devam ediyorlar. Ben bu asgari ücreti bir utanç olarak görüyorum. Ücreti belirleyenler yakın zamanda yoksulluk sınırını 33 bin lira, açlık sınırını 13 bin lira açıklamışken bize 11 bin 402 lirayı reva görüyorlar’’ diye konuştu.

'Hükümetin sözcüsü, patronların hizmetçisi olmuşlar’

Kayıtlı çalışmanın, dolayısıyla asgari ücrete ulaşmanın dahi zor olduğu bir sektörde çalıştığının altını çizen Dalkır, ‘’Biz tekstil işçileri uzun saatler çalışmaktayız. Sigorta bile zor yaptırılıyor. Servis veren yer çok az. Bugün kenar mahallede en iyi kira 7 bin lira. Bu koşulların üstüne bu ücretleri, bu yaşam şartlarını reva görenler insanlıktan utanç duymalılardır’’ ifadelerini kullandı. Dalkır, asgari ücret tespit komisyonunda işçi kesimini temsilen yer alan Türk-İş’e tepkisini ‘’Alsınlar bu ücretleri kendileri yaşasınlar. Hükümetin sözcüsü, patronların hizmetçisi olmuşlar’’ sözleriyle dile getirdi.

İnşaat işçisi: Ağır şartlarda çalışanlarla dalga geçiyorlar

Asgari ücretin ortalama ücret olduğuna dikkat çeken inşaat işçisi Kamuran İnanç, yüzde 34’lük zammı ‘’Kulağa her ne kadar güzel gelse de yeni asgari ücret bizim gibi ağır şartlarda çalışan emekçilerle dalga geçmektir’’ ifadeleriyle değerlendirdi. İnanç, patronların vermek istediği mesajı ise ‘’Maalesef ki bize ‘siz emekçiler yaşantınız boyunca sadece patron sınıfının size sunduğu kadarıyla yaşarsınız’ diyorlar’’ sözleriyle özetledi.

'Hiçbir faydası olmayacak'

Patronların asgari ücret görüşmelerinin ardından dikkat çektiği iki başlık kıdem tazminatı ve esnek çalışma olmuştu. Üç yıldır motokurye olarak çalışan Ahmet Soysal, patronların işaret ettiği koşullarda yaşamını sürdürüyor. ‘Esnaf kurye’ denilen model ile çalıştırılan Soysal’ın tazminat hakkı, yıllık izni, düzenli ödenen sigorta primi ve geliri bulunmuyor. Asgari ücrete yapılan zammın yararından çok zararı olacağını düşünen Soysal, ‘’Asgari ücret yeni zamları beraberinde getirecek, bence hiçbir faydası olmayacak. Paranın adı var, bir kıymeti yok. İlk başladığımda bordrolu çalıştım. Az da gelse ona göre geçiniyorduk. Esnaf kurye olduktan sonra BAĞ-KUR’a, bankalara her gün borçlanmaya başladım. Bankalar hem sağ olsunlar hem olmasınlar. Yaşamımızı borçlanarak sürdürüyoruz.’’ diye konuştu.

'Devlet hep patrondan yana'

Yaşamanın asgari koşullarını dahi güçlükle karşıladıklarını belirten Soysal, zamlara rağmen eriyen alım gücünü şöyle anlattı: ‘’Önümüzdeki ay kirama zam yapılacak. Her an içimde, ev sahibi çık derse ne yapacağım korkusu var. Bulacağım eve asgari ücret kadar olan 10 bin-12 bin lira kira veremem. Üstümüze başımıza bir şey almak, ailece dışarı çıkıp ayda bir yemek yemek böyle şeyler artık aklımıza bile gelmiyor. Devlet hep patrondan yana.’’