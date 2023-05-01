Türk-İş Başkanı Atalay: Asgari ücrette vergiyi sabitlemek gerekiyor

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretteki verginin düşürülmesinin olumlu olduğunu ancak yetmediğini belirterek, "Asgari ücrette vergiyi sabitlemek gerekiyor" dedi.

Adana'da Türk-İş'e bağlı sendikaların düzenlediği 1 Mayıs mitingde konuşan Ergün, "Biz bu ülkede işçi, işsiz, emekli, küçük esnaf, bu ülkenin yüzde 70'iyiz. Meclise girecek 3 işçi, esnaf, emekli yok. Ne konuşuyoruz biz şimdi? Tulum giymemişse, çiftçilik yapmamışsa, mecliste ne anlatacak? Tulum yoksa tulumun derdini anlatamaz" dedi.

Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü ile ilgili yarın görüşme yapılacağını söyleyen Ergün Atalay, şöyle konuştu:

​"Yarın görüşsünler. Tekliflerini bir getirsinler. Buradaki Kamu Koordinasyon Kurulu beraber müzakere edelim. Şube başkanlarımıza soralım. Yakışan neyse, arzumuz seçimden evvel bitirmek ama istediğimiz bir şey olmazsa bu meselenin içinde olmayız haberiniz olsun."

'Başımızda vergi diye bir bela var'

Asgari ücretteki vergi konusuna da değinen Atalay, şöyle devam etti:

"Başımızda vergi diye bir bela var. Asgari ücretten vergiyi düşük aldın, güzel ama bu yetmiyor. Bizim kardeşlerimiz, bu alanda bulunanlar ocak ayında aldığını aralık ayında almıyor. Asgari ücrette vergiyi sabitlemek gerekiyor. Buradan bütün siyasi partilere sesleniyorum; bu meseleyi bir an evvel kim geliyorsa meclise, çözün. Çözmezseniz, çözene kadar bu meseleyi ülke gündeminden çıkarmamaya devam ederiz."