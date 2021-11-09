Türk-İş: Asgari ücreti 10 günde belirleyelim

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulundu.

AA’nın haberine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessese Müdürlüğü Asma Dilaver İşletmesi’nde maden işçileriyle bir araya gelen Atalay şöyle konuştu:

“Asgari ücret görüşmelerine aralık ayının başında başlıyoruz, sonunda sonlandırıyoruz. Toplumu bir ay germenin anlamı yok. Aralık ayının ilk 10 gününde komisyonları toplayalım, işçi ne alacağını bilsin, iş veren ne vereceğini bilsin.”

‘Toplumu tebessüm ettirecek bir ücret’

Asgari ücret görüşmelerinin 45 yıldır sürdüğünü belirten Atalay şunları söyledi:

“Türk-İş olarak beş kere mutabakata imza attık. Bu sene inşallah toplumu tebessüm ettirecek bir asgari ücret olur da onun altına imza atmayı arzu ediyoruz. Bu sene alım gücünün düştüğü, fiyatların arttığı bir ortamdayız. Türkiye’nin, asgari ücretlinin iyi bir asgari ücrete ihtiyacı var. Onun için cumhurbaşkanımız, Hazine ve Maliye bakanımız, çalışma ve sosyal güvenlik bakanımız, toplumun memnun olacağı, razı geleceğimiz bir ücret getirirler de altına imza atarız.“