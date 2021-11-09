Türk-İş: Asgari ücreti 10 günde belirleyelim

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulundu.
AA’nın haberine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessese Müdürlüğü Asma Dilaver İşletmesi’nde maden işçileriyle bir araya gelen Atalay şöyle konuştu:
“Asgari ücret görüşmelerine aralık ayının başında başlıyoruz, sonunda sonlandırıyoruz. Toplumu bir ay germenin anlamı yok. Aralık ayının ilk 10 gününde komisyonları toplayalım, işçi ne alacağını bilsin, iş veren ne vereceğini bilsin.”
‘Toplumu tebessüm ettirecek bir ücret’
Asgari ücret görüşmelerinin 45 yıldır sürdüğünü belirten Atalay şunları söyledi: