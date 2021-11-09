Asgari ücret tuzağına tepki

Son dönemde gündeme gelen asgari ücret tartışmalarına ilişkin TKP'den uyarı geldi.

"Ülkenin en az yarısı asgari ücrete mahkum edilmiş, ortalama ücret asgari ücretle eşitlenmişken, yapılacak zam oranını tartışmak bir tuzaktır" denilen açıklamada, "Patronlarla da patronların partileriyle de pazarlık yapmayı reddediyoruz. Emeğimizin karşılığını alacağımız bir düzen kurmak mümkün" ifadesi kullanıldı.