Patronlar asgari ücret 'müjdesi!' verdi, yanıt geldi

Boyun Eğme gazetesinde bugün TÜSİAD Başekonomistinin dün yaptığı asgari ücret açıklamalarına yer verildi. Gazetenin manşeti şöyle:
TÜSİAD Başekonomisti dün yaptığı açıklamada büyük bir müjde verdi! Asgari ücrete, aynı 2016 yılında olduğu gibi %25’lik “yüklü” bir zam yapılacağı beklentisinde olduklarını söyledi ve şimdiden piyasanın ve şirketlerin buna hazırlanması lazım dedi...
Asgari ücretin açlık sınırının altında olduğu ülkemizde, yapılacak zam oranlarının bile patronları nasıl korkuttuğu açık. Olur ya, asgari ücrete yapılan “yüklü” zam daha fazla zenginleşmelerine engel olur. Asgari ücretin, bir ailenin geçimi için komik rakamları ifade ettiği bu düzende %25’lik zammı iştahla dillendiren patronlara diyecek lafımız yok.
Kendi kârlarını, zenginliklerini her gün milyonlarca emekçinin sırtından kazanan bu açgözlü sınıf ile asgari ücret pazarlığı yapmaya niyetimiz de yok.
Hakkımız olanı çalan, komik rakamlarla “büyük” zam vaatleri veren patronlardan kurtulmamız şart. Hayal değil. Emeğimizin karşılığını alabileceğimiz, bu asalakları sırtımızda taşımayacağımız bir düzen mümkün.
Patronların Ensesindeyiz Genel Koordinatörü Selahattin Kural: Sefalet ücretini 'yüksek' olarak sunuyorlar
2022 yılı asgari ücret tartışmalarıyla birlikte patronlar ve patron kulüpleri de isteklerini ve niyetlerini paylaşmaya başladı. Asgari ücretin açlık sınırı altında olduğu, yoksulluk sınırınınsa 10 bin liranın üstüne çıktığı bir dönemde asgari ücrete yapılacak zammın 2016 yılındaki zam oranını referans alarak ifade edilmesi patronların niyetini belli etmektedir. Bu ücretlerle bir işçi kirasını mı ödesin, faturalarını mı ödesin, karnını mı doyursun.
Kamuoyunda tartışmaların markası bile konuldu:
“2016 beklentisi”.
Gerçek enflasyon rakamlarının neredeyse günlük değiştiği, gıda fiyatlarının, elektrik, su, doğalgaz faturalarının cep yaktığı, kiraların uçuşa geçtiği bir dönemde böylesine oranların konuşulması patronların asgari ücret tartışmalarında ön almasından başka bir şey değildir. Bir de utanmadan 2016 yılında belirlenen asgari ücretin çok yüksekmiş gibi sunulması bu sınıfın ne kadar pişkin olduğunu göstermektedir.
Bu ülkenin emekçileri pandemiyle, açlıkla, yoksullukla, işsizlikle boğuşurken patronlar birbiri ardına kâr oranları açıklıyor. İşçilere ise sefalet ücretine denk gelecek ücretleri “yüksek” olarak sunmaya çalışıyorlar. Bu ücretlerle bir işçi kirasını mı ödesin, faturalarını mı ödesin, karnını mı doyursun. Bu saçmalığa ülkemiz emekçilerini inandıracaklarını sanıyorlarsa yanılıyorlar. Milyonlarca işçiyi ilgilendiren bir konuda böylesi açlık sınırına tekabül edecek oranların tartışılmasını reddediyoruz.
Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:
Facebook: https://www.facebook.com/
Twitter: https://twitter.com/
E-posta: [email protected]