Turizm gelirleri ilk çeyrekte önceki yılın ilk çeyreğine göre yüzde 32 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu, bu yılın Ocak-Mart dönemine ilişkin turizm istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, turizm geliri geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 32,3 arttı. Söz konusu dönemde turizm geliri 8 milyar 690 milyon 505 bin dolar olarak kaydedildi.

Bu çeyrekte yapılan harcamaların 7 milyar 503 milyon 255 bin dolarını kişisel harcamalar, 1 milyar 187 milyon 249 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Giderler yüzde 110 arttı

Yurt içinde ikamet edip başka ülkelere ziyarette bulunan vatandaşların harcamalarından oluşan turizm gideri, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 110,5 artarak 1 milyar 400 milyon 108 bin dolar oldu.

Bu çeyrekte ziyaretçiler Türkiye'yi yüzde 46,6 ile en çok "gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler" amacıyla ziyaret etti. İkinci sırada yüzde 32,4 ile "akraba ve arkadaş ziyareti", üçüncü sırada ise yüzde 8,5 ile "alışveriş" yer aldı.