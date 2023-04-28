TKP İstanbul'da prova yaptı: İşte 1 hafta içinde yapılacaklar

Türkiye Komünist Partisi, bu sabah çeşitli noktalara astığı pankartlarla iktidara geldiğinde 1 hafta içinde yapacaklarını halka duyurdu.

Pankartların asıldığı yerler arasında Galata Köprüsü, Haydarpaşa Garı, Sağlık Bakanı'nın sahibi olduğu Medipol Hastanesi, yıllar önce özelleştirilen Tüpraş ve çocuk istismarlarıyla gündeme gelen Ensar Vakfı yurdu da var.

'Bu kenti asıl sahiplerine, emekçilere kazandıracağız'

TKP öncelikle Galata Köprüsü'ne bu sabah bir pankart astı. Pankartta "Bu kenti asıl sahiplerine, emekçilere kazandıracağız" denildi.

TKP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Sözümüz söz! Laik, eşitlikçi, bağımsız, egemen ve refah içinde bir ülke kuracağız. Bugün İstanbul’u güzelleştireceğiz, yarın tüm ülkeyi" ifadesi kullandı.

Söz konusu paylaşımda ayrıca "Beklemede kalın" denildi.

Sözümüz söz!

Laik, eşitlikçi, bağımsız, egemen ve refah içinde bir ülke kuracağız.



Bugün İstanbul’u güzelleştireceğiz, yarın tüm ülkeyi

☀️Beklemede kalın

📍Galata Köprüsü#TKPGelirHerŞeyDeğişir pic.twitter.com/yrcRBL4VA7 — TKP (@tkpninsesi) April 28, 2023

'Yağmalanan tarihimizi hırsızlardan geri alacağız'

Ardından yapılan paylaşımda Haydarpaşa'ya asılan bir pankart paylaşıldı. Pankartta "Kararlıyız! Yağmalanan tarihimizi hırsızlardan geri alacağız" ifadesi yer aldı.

'Bütün özel hastaneleri kamulaştıracağız'

TKP hesabından 3. paylaşım da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sahibi olduğu Koşuyolu Medipol Hastanesi önünden geldi. "TKP Gelir Her Şey Değişir" etiketiyle yapılan paylaşımda "Sağlık hizmetleri sermayenin değil kamunun kontrolünde olacak. Bütün hastaneler, poliklinikler, ilaç fabrikaları, sağlık teknolojisi üreten firmalar devletleştirilecek" denildi. Hastanenin karşısına asılan pankartta "Bütün özel hastaneleri kamulaştıracağız" yazıyor.

Sağlık hizmetleri sermayenin değil kamunun kontrolünde olacak. Bütün hastaneler, poliklinikler, ilaç fabrikaları, sağlık teknolojisi üreten firmalar devletleştirilecek.



📍Koşuyolu Medipol Hastanesi#TKPGelirHerŞeyDeğişir pic.twitter.com/brimHFZOBT — TKP (@tkpninsesi) April 28, 2023

'Çocukları tarikat ve cemaatlerden kurtaracağız'

TKP, Üsküdar'daki "Ensar Vakfı İcadiye Kız Öğrenci yurdu" önüne de Çocukları tarikat ve cemaatlerden kurtaracağız" yazılı bir pankart astı. Söz konusu paylaşımda, "Tarikat ve cemaatleri dağıtacak, bunlara ait yurt ve kursları kapatacağız" denildi.

Tarikat ve cemaatleri dağıtacak, bunlara ait yurt ve kursları kapatacağız.

📍Üsküdar, Ensar Vakfı#TKPGelirHerŞeyDeğişir pic.twitter.com/eVxowLKSIJ — TKP (@tkpninsesi) April 28, 2023

'Tüpraş'ı devletleştireceğiz'

TKP'nin, Şişli'deki Tüpraş Genel Müdürlük (GM) karşısına astığı pankartta da "Tüpraş'ı devletleştireceğiz" ifadelerine yer verildi. Partinin sosyal medya hesabından pankart "Tüpraş tek bir ailenin değil yeniden halkın olacak" denilerek paylaşıldı.