Turizm geliri ilk 6 ayda yüzde 27 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, yılın 2. çeyreğine ilişkin turizm istatistiklerini açıkladı.

Turizm geliri 2. çeyrekte yıllık yüzde 23,1 artarak 12 milyar 975 milyon 307 bin dolar oldu. Gelirler ilk 6 aylık dönemde ise yüzde 27 artışla 21 milyar 734 milyon 366 bin dolara yükseldi.

Turizm gelirinin yüzde 14,5'i ülkemizi ziyaret eden yurt dışı ikametli vatandaşlardan elde edildi. Toplam turist sayısı 2. çeyrekte 14 milyona ulaştı.

Bu çeyrekte ülkemizden çıkış yapan ziyaretçilerin gecelik ortalama harcaması 112 dolar oldu. Yurt dışında ikamet eden vatandaşların gecelik ortalama harcaması ise 83 dolar oldu.