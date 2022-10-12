Turhan Çömez: Herkesin düşünce DNA’sı hükümetin eline geçecek

AKP eski Milletvekili ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski Danışmanı Turhan Çömez, Sözcü yazarı Ruhat Mengi'nin sorularını yanıtladı.

Rusya'nın Mir Ödeme Sistemi'ne entegre olan Türkiye'ye sert eleştiriler geldiğini hatırlatan Çömez, “şu anda hala Avrupa'dan Rusya'ya birçok ihracat Türkiye üzerinden yapılıyor, ben bunu İngiltere örneğinden biliyorum; Avrupalı birçok firma Türkiye'de iş adamlarına “partner” firmalar kurdurdular ve önce ürünleri buraya gönderiyorlar ve Türkiye'den bu ürünler Rusya'ya “Türk ürünü” olarak satılıyor ve Avrupa bunun farkında. Dolayısıyla, ben önümüzdeki dönemde Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye çok sert uyarılar geleceğini ve bu konuda eğer rasyonel adım atmazsa daha ağır yaptırımlar geleceğini tahmin ediyorum” öngörüsünde bulundu.

İktidar tarafından getirilmeye çalışılan ve kamuoyunda “sansür yasası” olarak adlandırılan düzenlemeler hakkında da konuşan Çömez, şu görüşlerini aktardı:

“Erdoğan korkuyor ve halkı korkutarak, susturarak bu korkularından kurtulmaya çalışıyor. Uzun yıllar boyunca planlı bir şekilde ulusal medyayı kontrol altına aldı, artık bağımsız yayıncılık yapan medya kuruluşları çok sınırlı, öte yandan ana akım ve ulusal medyanın neredeyse yüzde 85-90'ı hükümetin kontrolündeyken yerel medyayı da ihmal etmedi. Yerel medyadaki nüfuzunu ve kontrolünü yerel yönetimler marifetiyle arttırdı, şu anda Reklam Kurumu'yla beraber yerel medyanın da hayatını idame ettirebilmesi için iktidara bağımlılığı söz konusu. Şu anda söz geçiremediği bir tek alan kaldı, o da sosyal medya. Seçime doğru sosyal medya üzerinden düşüncelerini paylaşan, haberleri paylaşan gazeteciler, sivil toplum örgütleri, sade vatandaşlar Erdoğan için bir korku unsuru haline geldi, Erdoğan korktuğu için korkutmak istiyor.”

Çömez “Bu yasayla beraber kişilerin algoritmalarının BTK'ya (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) verilmesi mecburiyeti gelecek, bizim düşünce sistematiğimizin kodları hükümetin elinde olacak. Bakacaklar, şu kişinin düşüncesi ne, Adalet ve Kalkınma Partisi yandaşı mı, muhalif mi, kime oy verebilir, vermeyebilir, hepimizin düşünce DNA'sı hükümetin elinde olacak, bunun üzerinden psikolojik operasyonlar yapmak ve toplumun beyin kodlarına nüfuz etmek çok daha kolay olacak" dedi.

Çömez, “Erdoğan seçimi kaybederse ana muhalefet partisi lideri olarak siyasete devam eder mi sizce?” sorusuna da şöyle yanıt verdi:

"Erdoğan'ın seçimi kaybetmesi halinde partisinin başında kalacağını sanmıyorum, Erdoğan ana muhalefet partisi sıralarında oturup o partiye liderlik yapmaz ve yapamaz. Zaten bunu hisseden partililer var, bakın küçük küçük çıkışlar başladı; Metin Külünk'ün söylemleri, Süleyman Soylu'nun son çıkışları, öte yandan Numan Kurtulmuş ve ekibinin davranış biçimi, keza Akar'ın hareketlilikleri, bütün bunlar parti içinde Erdoğan sonrası hazırlığa işaret ediyor ve parti içerisinde bir genç jenerasyon yeni dönemde partiyi nasıl toparlayacaklarının hesaplarını yapmaya başladılar."