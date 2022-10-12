Erdoğan'ın eski doktoru Turhan Çömez, İYİP'e katıldı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski doktoru ve 22'nci Dönem AKP Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez İYİP'e katıldı. Çömez'e parti rozetini İYİP Grup Toplantısı'nda Meral Akşener taktı.

Kürsüde konuşma yapan Çömez, "Tam 15 yıl sonra bugün aynı çatının altında yurtsever, kararlı ve yürekli bir lider ve onun yol arkadaşlarıyla buluştuğum için yaratana şükrediyorum. Türkiye'yi yeniden ayağa kaldıracak ve bu aziz millete hak ettiği huzuru yaşatacak olan bu muhteşem kadro ve onun lideriyle omuz omuza mücadele etmekten onur duyacağım" ifadelerini kullandı.

Çömez geçtiğimiz aylarda Meral Akşener'in Balıkesir ziyaretine katılmış, ziyaretin ardından "Sayın ⁦Meral Akşener doğduğum büyüdüğüm topraklardaydı bugün. Sokaklara sığmayan kalabalıklar, bir devrin kapanışını ve pırıl pırıl bir güneşin doğuşunu müjdeliyordu'' açıklamasında bulunmuştu.