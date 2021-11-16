Türbanını çıkarmak isteyen eşini darp etti, para cezası verildi

Kayseri'de yaşayan türbanlı G.K., eşi Ali K.’ye artık türban takmak istemediğini söyledi. Bunun üzerinde Ali K., eşi G.K.'yi darp etti.
DHA'nın haberine göre, şikayetin ardından Ali K. hakkında "basit yaralama" suçundan dava açıldı. Kayseri 12’nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında, G.K. şikayetini geri çekerek, "Kıyafet konusunda artık kapalı giyinmeyeceğimi söyledim. Artık saçımı açacağımı söyledim, boğazımı sıktı" dedi.
Hakim sanık Ali K.’yi "basit yaralama" suçundan 3 bin TL para cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.