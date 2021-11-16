Gericilik karşıtı şiir okuduğu için açığa alınmıştı: 'Serap öğretmen derhal görevine dönmeli'

Gaziantep Şehitkamil Vicdan-Ahmet Güner Ortaokulu'nda yapılan 10 Kasım töreninde Şair Süleyman Apaydın'ın "Yıkın Heykellerimi" adlı şiirini okuyan öğretmen, gerici basın ve Vali Davut Gül'ün hedef göstermesi sonrası açığa alınmıştı.

Açığa alınan öğretmen için bugün Gaziantep valiliği önünde bir eylem yapıldı. Eğitim-İş'in açıklamasına CHP, TKP, Gaziantep Barosu, KESK temsilcileri ve ADD de katıldı. Eğitim-İş Gaziantep şubesi önünden valilik önüne kadar yapılan yürüyüşte, "Serap öğretmen yalnız değildir", "Siyasetin değil devletin valisi ol", "Vali şaşırma sabrımızı taşırma", "Laik bilimsel parasız demokratik eğitim", "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz", "Mustafa Kemal’in öğretmenleriyiz", "Şeriata faşizme karanlığa geçit yok", "Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek" sloganları atıldı.

Eylemde konuşan Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, Gaziantep Valisi Davut Gül’ü Cumhuriyetin kanunlarına sahip çıkmaya davet ederek, aydın bir öğretmeni hedef göstermesinin kabul edilemez olduğunu belirtti. Basın açıklamasında Serap öğretmenin yalnız olmadığı ifade edilerek derhal görevine dönmesi istendi.

Kadem Özbay Gaziantep Valisinin gericilik karşıtı şiirde neyden rahatsız olduğunu anlayamadıklarını ifade ederek şiirin bir bölümünü okudu:

Fazla geldiyse size

Hürriyet cumhuriyet

Özlemini çekiyorsanız

Saltanatın sultanın

Hala önemini anlayamadıysanız

Millet olmanın

Kul olun

Ümmet kalın

Fetvasını bekleyin şeyhülislamın

Unutun tüm dediklerimi

Yıkın diktiğiniz heykellerimi

Rahat bırakın beni