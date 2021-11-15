10 Kasım'da gericilik karşıtı şiir okuduğu için soruşturma başlatılan öğretmen açığa alındı

10 Kasım törenleri kapsamında Gaziantep Şehitkamil Vicdan-Ahmet Güner Ortaokulu'nda yapılan törende Şair Süleyman Apaydın'ın "Yıkım Heykellerimi" adlı şiirini okuyan öğretmenle ilgili gerici basının ve Vali'nin hedef göstermesi sonrası soruşturma açılmıştı.

Soruşturması devam eden öğretmen bugün açığa alındı.

Gaziantep Eğitim İş Şube Başkanı Ali Arpat konuyla ilgili soL'a yaptığı açıklamada açığa alınma uygulamasının hatanın tekrarlanmaması için bir tür tedbir olarak uygulanabileceğini ancak burada böyle bir durumun olmadığını söyleyerek kararın yanlış olduğunu söyledi. Arpat Gaziantep Valisi Davut Gül'ün konu gündeme geldiğinde yaptığı açıklamanın bu kararda etkili olduğunu düşündüğünü söyleyerek şöyle konuştu:

"Vali Bey yaptığı açıklamada yargı belirten, öğretmeni suçlayan ifadeler kullanmıştır. Herhalde bu açıklama bir talimat olarak kabul edildi. Umarım kastı bu değildir. Oysa "soruşturma başlamıştır" diyerek kısa bir bilgi verebilirdi. Ancak taraflı bir duruş sergilemiştir Vali. Üstelik ortada kusurlu bir hareket de yoktur. Sendikamızın da üyesi olan öğretmenimizin okuduğu şiir en az 20 yıldır okunuyor, MEB'in sakıncalı, yasaklı listesinde değil bu şiir, hakkında bir mahkeme kararı yok. Bir an önce soruşturmanın tamamlanıp hocamızın göreve dönmesini istiyoruz.

Yarın saat 14.00'de Valilik önünde Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay'ın da katılımıyla bir basın açıklaması yapacağız. Bütün sivil toplum örgütlerimizi, vatandaşlarımızı destek vermeye bekliyoruz."

Vali Gül, öğretmenin okuduğu şiirle ilgili açıklamasında "İnsanların inancını, yaşam tarzını, kılık kıyafetini aşağılamak hiç kimsenin haddi ve hakkı değildir…" ifadelerini kullanmıştı.

Öğretmenin okuduğu şiirde "Eşit olmasın diyorsanız kadınla erkek / Karaçarşafa girsin diyorsanız / Yobazın gazabından ürkerek / Diyorsanız ki okumasın / Kadınımız kızımız / Budur bizim alın yazımız / Unutun tüm dediklerimi" dizeleri yer alıyordu.