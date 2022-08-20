Tur otobüsü yolcu otobüsüne arkadan çarptı: 2’si ağır 25 yaralı

Antalya’nın Alanya ilçesi Okurcalar Mahallesi D400 karayolu üzerinde meydana gelen olayda Z.K. (51) idaresindeki 63 AED 492 plakalı otobüs ile yolcu almak maksadıyla durakladığı sırada G.A. (40), yönetimindeki 07 AT 855 plakalı tur otobüsü arkadan çarptı.
Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri aracına sıkışan G.A’yı güçlükle çıkardı.
Kazada 2’si ağır 25 yaralı çevre hastanelere kaldırıldığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)