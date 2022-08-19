Otel servis midibüsü kamyon yüklü çekiciyle çarpıştı: 4'ü ağır 27 yaralı

Antalya'da saat 16.30 sıralarında Kemer-Antalya yolu üzeri Topçam mevkiinde meydana gelen kazada, Ömer Kızılağaç (22) yönetimindeki üzerinde geri dönüşüm kamyonu bulunan 07 VFB 08 plakalı çekiciye, Seyhmuz F. (61) idaresindeki içerisinde otel çalışanlarını taşıyan servis midibüsüne arkadan çarptı.

Kazanın etkisiyle 4’ü ağır 27 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis sevk edildi. İtfaiye ekipleri, midibüs sürücüsü Şeyhmuz F.'yi sıkıştığı yerden kurtardı. Çoğu yaralı ayakta tedavi edilirken, diğer yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza sonrası midibüsün koltuklarının tamamının öne doğru olması, kazanın şiddetini gözler önüne serdi. Ön tarafı hurdaya dönen midibüs, çekici yardımıyla kaza yerinden alındı.

Kazayla ilgili polis inceleme başlattı. (İHA)