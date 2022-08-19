Ankara'da kadın cinayeti: Cesedi iki ay sonra bulundu

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki İncek Mahallesi'nde bulunan müstakil bir evi satın alan emlak firması, geçen hafta tadilat çalışması başlattı. Firma, geceleri araziyi koruması için bahçeye rottweiler cinsi bir köpek bıraktı. Köpeğin bahçedeki toprağı eşelemesinin ardından eşelenen yerden kötü kokular yükseldi. Koku üzerine toprağı kazan inşaat işçileri, alüminyum folyoya sarılı kadın cesedi buldu.

DHA'nın haberine göre, firma yetkilisi durumu polise haber verdi. Polisin yaptığı inceleme sonucu yaklaşık 2 ay önce gömüldüğü belirlenen cesedin, evin eski kiracısı Ayşen Çöl'e ait olduğu tespit edildi. Olayla ilgili şüphelinin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlatıldı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ayşen Çöl'ün eşi Durmuş Çöl'ü gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf eden Çöl, 'mal varlığı' nedeniyle Ayşen Çöl ile tartıştıklarını ve daha sonra başına çekiçle vurarak öldürdüğünü itiraf etti. Ayşen Çöl'ü öldürüp, bahçeye gömdüğünü söyleyen Durmuş Çöl, komşularına da Ayşen Çöl'ün, kendisini terk ettiğini söyledi.

Çöl, polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı Hakimlikçe tutuklandı.