Tunus’un eski devlet başkanı hakkında uluslararası tutuklama emri

Tunus’ta Devlet Başkanı Kays Said’in 2011-2014 yılları arasında ülkenin geçici devlet başkanı olarak görev yapan Mohamed Moncef Marzouki’yi devlet düşmanı ilan etmesinden ve diplomatik pasaportunu iptal etmesinden sonra hakkında uluslararası tutuklama emri çıkardığı belirtildi.

İHA'da yer alan habere göre, şu anda Fransa'da bulunan Marzouki, Said’i "diktatör" olarak nitelendirmiş, Fransa’nın anayasayı ve hükümeti feshetmesi nedeniyle Said’e verdiği her türlü desteği kesmesi gerektiğini ifade etmişti.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, geçtiğimiz Temmuz ayında gerçekleşen protestoların ardından parlamentoyu dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırıldığını ve hükümet ile Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını duyurmuştu.