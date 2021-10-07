Tunus'ta Ennahda'ya yakın TV kanalının ekipmanına el konuldu

Tunus'ta İslamcı partiler Ennahda ve El-Karama çizgisinde yayın yapan Zitouna TV'nin ekipmanına el konuldu.

Ülkenin Görsel-İşitsel İletişim Yüksek Kurumu, kanalın yıllardır yayın lisansı olmadan yasadışı olarak faaliyet gösterdiğini, bu nedenle ekipmanına el konulmasına karar verildiğini açıkladı.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said Temmuz ayında Ennahda destekli Hişam El-Meşişi hükümetini görevden almış ve parlamentoyu askıya alarak milletvekillerinin dokunulmazlıklarını kaldırmıştı. Said geçen ay sonunda ülkenin başbakanı olarak Necla Buden Ramazan'ı atamıştı.

AFP'nin haberine göre kanalın programcılarından Nasreddin bin Hammuda dün güvenlik güçlerinin de katıldığı baskında ekipmanlarına el konulduğunu ancak kanalın yayınını sürdürdüğünü belirtti.

Tunus Görsel-İşitsel İletişim Yüksek Kurumu üyesi Hişem el-Sennusi ise birkaç ay önce Zitouna TV'nin de aralarında olduğu bazı TV kanallarına yayın durdurma talimatı verildiğini ancak kanalların bu talimata uymadıklarını söyledi.

2012 yılında kurulan Zitouna TV'nin 2015 yılında da bazı ekipmanına el konulmuş ancak kanal yayınını sürdürmüştü.

Hişem el-Sennusi kanalın defalarca yayın durdurma cezası almasına rağmen yayını sürdürebilmesinin sebebinin Ennahda dahil bazı siyasi aktörlerce desteklenmesi olduğunu belirtti.

Öte yandan kanalın sunucusu Amer Ayad'ın avukatı müvekkilinin, sunduğu programa katılan bir El-Karama milletvekiliyle birlikte Pazar günü tutuklandığını duyurdu. Avukat, Ayad'a "devletin güvenliğine karşı komplo kurmak" suçlaması yöneltildiğini söyledi.

Al-Karama'nın lideri Seyfeddin Makluf'un avukatı da müvekkilinin 22 Eylül'de "ordunun saygınlığını zedelemek" suçlamasıyla tutuklandığını belirtti.