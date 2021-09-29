Tunus Cumhurbaşkanı Said yeni başbakan atadı

Tunus'ta Temmuz ayı sonunda Başbakan Haşim El-Meşişi'yi görevden alıp Meclis faaliyetlerini askıya alan Cumhurbaşkanı Kays Said bugün ülkenin başbakanı olarak Necla Buden Ramazan'ı atadı.

Tunus'un ilk kadın başbakanı olacak olan Ramazan, üniversitede akademisyenlik yapan bir mühendis. Çok tanınmayan bir isim olan Ramazan bir dönem Dünya Bankası'nda çalışmıştı.

Tunus Cumhurbaşkanı Said geçen hafta yayımladığı bir kararnameyle ülkede yasama yetkisini de eline almıştı.

Said bu kararnameye dayanarak Necla Buden Ramazan'dan en kısa sürede yeni hükümeti kurmasını istedi.