Tunus'ta Ennahda Genel Merkezi'nde yangın: Ölü ve yaralılar var

Tunus'ta Müslüman Kardeşler'e yakınlığıyla bilinen Ennahda Partisi'nin genel merkezinde çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı.

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Tunus’ta Müslüman Kardeşler'e yakınlığıyla bilinen Ennahda Partisi'nin genel merkezinin giriş katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 

Tunuslu yetkililer yangında 1 kişinin öldüğünü, 12 kişinin yaralandığını açıkladı.

Yangın sırasında binada bulunan bazı kişiler pencerelerden atladı. Eski başbakan ve Ennahda Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ali el-Urayyid'in de yangından kaçmak için binanın ikinci katından atladığı ve yaralılar arasında olduğu belirtildi.

Ennahda Tunus parlamentosunda 53 milletvekiliyle temsil ediliyor.

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