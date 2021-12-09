Tunus'ta Ennahda Genel Merkezi'nde yangın: Ölü ve yaralılar var

Tunus’ta Müslüman Kardeşler'e yakınlığıyla bilinen Ennahda Partisi'nin genel merkezinin giriş katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Tunuslu yetkililer yangında 1 kişinin öldüğünü, 12 kişinin yaralandığını açıkladı.

Yangın sırasında binada bulunan bazı kişiler pencerelerden atladı. Eski başbakan ve Ennahda Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ali el-Urayyid'in de yangından kaçmak için binanın ikinci katından atladığı ve yaralılar arasında olduğu belirtildi.

Ennahda Tunus parlamentosunda 53 milletvekiliyle temsil ediliyor.