Tunus'ta batan göçmen teknesinde ölü sayısı 11'e yükseldi

Akdeniz'i geçerek İtalya'ya gitmek isteyen göçmenleri taşıyan tekne Tunus açıklarında 6 Eylül'de batmıştı. Yaşamını yitirenlerin sayısı 11'e yükselirken, halen 12 kişiyse kayıp.

Haber Merkezi

Tunus'un Mahdia bölgesindeki Chebba kenti açıklarında Akdeniz'i geçerek İtalya'ya ulaşmak için yola çıkan göçmenleri taşıyan tekne 6 Eylül'de batmıştı. Yaklaşık 37 kişinin bulunduğu düşünülen teknede yaşamını yitirenlerin sayısı 11'e yükseldi.

Sahil güvenlik ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda şu ana kadar 14 kişi kurtarılırken, kayıp 12 kişi için arama çalışmaları sürüyor. 

Sfax bölgesindeki El Awabed köyünden geçen hafta yola çıkan teknede bulunan göçmenlerin çoğunluğunun Tunuslu olduğu aktarılmıştı. 

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