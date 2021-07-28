Tunus'ta 3 parti hakkında soruşturma açıldı

Tunus'ta üç siyasi parti hakkında, 2019 seçimleri sırasında yabancı kaynaklardan para aldıkları iddiasıyla soruşturma açıldı.

Reuters'ın aktardığına göre, soruşturma, Müslüman Kardeşler çizgisindeki En Nahda, Tunus'un Kalbi ve Ayich Tounes (Büyük Tunus) partileri hakkında başlatıldı.

Tunus'un Kalbi partisi, özel televizyon kanal sahibi Nebil Karuyi tarafından kurulmuştu. Karuyi hakkında mali yolsuzluk suçlamasıyla başka bir soruşturma da yürütülüyor. Karuyi, söz konusu soruşturma kapsamında aday olduğu 2019 başkanlık seçimlerini hapishanede geçirmişti. Kauyi hakkındaki yolsuzluk soruşturmaları devam ediyor.

En Nahda lideri ve Meclis Başkanı Raşid Gannuşi de, 2019 yılındaki seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olmuştu.

3 parti hakkındaki soruşturmanın 14 Temmuz'da açıldığı kaydedildi.

Tunus'taki gelişmeler

Tunus'ta iki gün önce, koronavirüs vakalarındaki artış, aşılamadaki yetersizlik, işsizlik ve ekonomik kriz nedeniyle binlerce kişi, Başbakan Hişam Meşişi ve hükümetinin istifası talebiyle sokağa çıkmıştı.

Protestoların başlamasının ardından Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, parlamentoyu dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırıldığını ve hükümet ile Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını duyurmuştu.