Tunuslu yetkili: Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasının iptaline açığız

Tunus, artan dış ticaret açığını azaltma gerekçesiyle Türkiye ile arasındaki serbest ticaret anlaşmasının yeniden gözden geçirilmesini istiyor.

Tunus Ticaret Bakanlığı'nın Avrupa'yla işbirliği direktörü Nabil Arfaoui, Reuters'a yaptığı açıklamada, Türkiye ile yapılacak görüşmelerde iki ülke arasındaki ticaret anlaşmasının tadiline hatta iptaline açık olduklarını söyledi.

Tunus'ta 25 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Kays Said ülke genelindeki protestoları göstererek başbakanı görevden almış ve AKP'ye yakınlığıyla bilinen Nahda Hareketi'nin çoğunlukta olduğu parlamentonun faaliyetlerini askıya almıştı.

Ülkenin dış ticaret açığı temmuz ayının sonu itibariyle 8,7 milyar dinara (3,09 milyar dolar) ulaştı. Resmi verilere göre bu sayı geçen yıl aynı dönemde 7,5 milar dinardı.

Tunus'un Türkiye ile ticaret açığı ise 900 milyon dolara çıktı. Türkiye Tunus'un Çin ve İtalya'dan sonra en çok dış ticaret açığı verdiği ülke oldu.

Ticaret ve Ekonomik İşbirliği başkanı Saida Hachicha Türkiye ile görüşmenin büyük ihtimalle Eylül ayında yapılacağını belirtti. Reuters'a yaptığı açıklamada Hachicha "İki tarafın da bir anlaşmaya varmak için tavizler vermesini umuyoruz" dedi.

Tunus ile Türkiye arasında 2005 yılında "ilişkilerin geliştirilmesi çabaları" kapsamında serbest ticaret anlaşması imzalanmıştı.