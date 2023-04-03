Tunus Suriye'ye büyükelçi atamak için işlemlere başlıyor

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Suriye’ye büyükelçi atanması yönünde talimat verdi.

Tunus Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Said, Tunus Dışişleri Bakanı Nebil Ammar’ı Kartaca Sarayı'nda kabul etti.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Said’in görüşme sırasında Suriye’ye büyükelçi atanması için işlemlerin başlatılması talimatı verdiği belirtildi.

Tunus Cumhurbaşkanlığı'ndan 9 Şubat'ta yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Kays Said'in, Suriye'deki diplomatik temsil düzeyini yükseltmek istediği belirtilmişti.

Yaklaşık 11 yıl önce Suriye ile diplomatik ilişkilerini kesen Tunus, 2017'de Suriye ile sınırlı diplomatik temsile geri dönmüş ve 2018'in sonunda iki ülke arasındaki hava trafiği yeniden başlamıştı.