Tunus Cumhurbaşkanı, 2 bakanı daha görevden aldı

Tunus Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Said'ın yayımladığı kararnameyle Hişam el-Meşişi hükümetindeki 2 bakanı daha görevden aldığı belirtildi.

Sputnik'in aktardığına göre, açıklamada, Ekonomi ve Yatırımı Destekleme Bakanı Ali el-Kali'nin görevden alınarak yerine Siham el-Buğadiri'nin, İletişim Teknolojileri Bakanı Muhammed el-Fadıl Kureyyim'in yerine de Nizar bin Naci'nin atandığı aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Said, 26 Temmuz'da Adalet ve Savunma bakanlarını görevden almıştı.

Tunus'ta ne olmuştu?

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, geçtiğimiz hafta mevcut Başbakan Meşişi'yi görevden aldığını,atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralmaya karar verdiğini açıklamıştı.

Said meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu ve milletvekillerinin dokunulmazlıklarını askıya aldığını duyurmuştu.

Said bugün yaptığı açıklamada ise savunma ve adalet bakanlarının da yerlerine yeni bakanların atanacağını duyurmuştu.