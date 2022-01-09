Tunceli Valiliği 15 gün boyunca eylem, etkinlik ve gösterileri yasakladı

Tunceli Valiliği, internet sitesi üzerinden 15 gün süreli toplantı, eylem ve etkinlik yasağını duyurdu. Valiliğin açıklmasında yasağın gerekçesi olarak "Covid-19 tedbirleri" sunuldu.

Açıklamada "açık alanlarda yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık yer toplantısı, protesto eylemi, oturma eylemi, anma, açlık grevi, stant açmak, imza kampanyası, konser, şenlik; el ilanı, bildiri, broşür dağıtmak; afiş, poster açmak, meşale yakma ve taşıma, konferans, panel, sinevizyon gösterimi"nin yasaklandığı belirtildi.

Ancak 'ticari ve ekonomik amaçlarla yapılan etkinlik ve toplantılar' gibi faaliyetlerin yasağın dışında bulunduğu belirtildi.

Yasaktan muaf tutulan faaliyetler "Valilik ve Kaymakamlık makamına en az 48 saat önce mesai saatleri içerisinde yapılacak müracaat sonucu uygun görülecek basın açıklaması ve etkinlikler, kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile bu kurumların spor faaliyetleri, bilimsel, ticari ve ekonomik amaçlarla yapılan etkinlik ve toplantılar ile pandemi kuralları çerçevesinde düzenlenecek kapalı yer toplantıları" olarak sıralandı.