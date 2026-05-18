Tunçbilek’te madenci direnişi sürüyor: Sözünü tutmayan patron ortadan kayboldu

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek beldesindeki Egetaş Kömür İşletmesi’nde madencilerin hak arama mücadelesi altıncı gününde sürüyor.

Ücretleri ödenmeyen, ağır ve güvencesiz çalışma koşullarına mahkûm edilen işçiler, “iş görmekten kaçınma hakkını” kullanarak üretimi durdurdu.

'Yatırılan tutar beklenen ücretin yüzde 10'unu bile karşılamadı'

Maden sahasında bekleyiş sürerken Genel Maden İşçileri Sendikası Ege Bölge Örgütlenme Uzmanı Gürsel Köse, işçilerin talepleri karşılanana kadar mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi.

Köse, patronun bugün işçilerin hesaplarına bir miktar ödeme yaptığını ancak yatırılan tutarların beklenen ücretlerin “yüzde 10’unu bile karşılamadığını” belirtti.

Yapılan ödemenin geçmiş yıllardan kalan toplu iş sözleşmesi farklarının küçük bir kısmı olduğunu ifade eden Köse, “İşçilerin üç yıllık kömür paraları dahi ödenmedi. Yatırılan para bunları bile karşılamıyor” dedi.

Öğrenilene göre kimi işçilere ücret yatarken, kimi işçilere ise yatmadı. Yatan ücret miktarları da değişkenlik gösterdi.

Maden işçilerinin yalnızca düşük ücretlere değil, insanlık dışı çalışma koşullarına karşı da direndiğini vurgulayan Köse, şöyle konuştu:

“Arkadaşlarımız ölümüne çalıştırılmak isteniyor. Hakları verilmediği için geçen çarşambadan beri burada bekliyoruz. Gerçek anlamda hakları ödenene kadar işbaşı yapılmayacak. Yapılan ödemelere karşılık ihtarname hazırlanacak.”

'Patron ortada yok'

İşverenin doğrudan işçilerin karşısına çıkmadığını belirten Köse, sahada yalnızca şirket yöneticilerinin bulunduğunu söyledi:

“Asıl patron burada yok. İnsan kaynakları müdürü, fabrika müdürü geliyor ama patron ortada görünmüyor. İşçiler açıklama bekliyor: Bu yatırılan para nedir, neyin ödemesidir?”

Köse ayrıca işletmede yetkili sendikanın Türkiye Maden İşçileri Sendikası olduğunu hatırlatarak, günlerdir ortak mücadele çağrısı yaptıklarını ancak yanıt alamadıklarını söyledi. “Burada bir kriz, bir yangın var. İşçilerin gasp edilen hakları var. Birlikte çözelim çağrısı yaptık ama yanaşmadılar” dedi.

Buna rağmen mücadeleden geri adım atmayacaklarını ifade eden Köse, “Biz burada işçilerin yanındayız. Hakları verilene kadar da burada olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

'Madenler devletleştirilmeli'

“Özel güzeldir” denilerek patron düzeninin ihtiyaçları için eğitim ve sağlık gibi en temel yurttaş haklarından ulaşımdan, enerjiye, madenlerden fabrikalara her şey özel sektörün insafına ve kârlılığına teslim edildi.

Patronlar özelleştirilen yüzlerce maden ve maden sahası sayesinde kârlarına kâr katarken, emekçilere düşense ölümler ve hak gaspları oldu...

Çok kısa bir süre önce Doruk Madencilik bünyesinde çalışan işçiler, ödenmeyen maaşları, gasp edilen kıdem tazminatları ve insanca çalışma koşulları için Ankara’ya yürümüş, direnişlerinin sonucunda kazanım elde etmişti.

Önemli bir kazanım olmakla birlikte Doruk maden işçilerinin yaşadıkları, başka maden sahalarında hala devam ediyor. Çünkü birçok alanda olduğu gibi madenler de maden işçileri de özelleştirmeler kapsamında patronların insafına bırakılıyor.

Maden işçilerinin yaşadığı sorunlar artarken, Türkiye Komünist Partisi’nden ise bu konuda önceki hafta önemli bir çağrı geldi. TKP, “Ülkemiz de halkımız da satılık değil! Madenler devletleştirilmelidir” çağrısında bulundu.