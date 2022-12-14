Tunç Soyer'den İmamoğlu açıklaması: İstanbul yolundayım

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında siyasi yasak ve hapis cezası istendiği davada mahkeme kararını açıkladı. İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.
Söz konusu karara İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den tepki geldi. Soyer, 16 milyon İstanbullunun iradesini ve somut delilleri göz ardı edenlere, hiçbir yol arkadaşımızı kurban etmeyiz." açıklamasında bulundu.
Soyer, "Hak, hukuk, adalet için. İstanbul yolundayım." diye ekledi.
16 milyon İstanbullunun iradesini ve somut delilleri göz ardı edenlere, hiçbir yol arkadaşımızı kurban etmeyiz.— Tunç Soyer (@tuncsoyer) December 14, 2022
Hak, hukuk, adalet için. İstanbul yolundayım.
Yanındayım @ekrem_imamoglu