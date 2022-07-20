Tunç Soyer'den 'asbestli gemi' açıklaması: İzmir çöplük değildir

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer sosyal medya hesabından asbestli olduğu belirtilen "NAe Sao Paulo" isimli Brezilya donanmasına ait geminin İzmir Aliağa'da sökülecek olmasına tepki gösterdi.

Soyer konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Asbestli gemiyi şehrimizde istemiyoruz. Kimilerine göre 900 ton, Bakanlığa göre 9.6 ton asbest getirecek. Geminin şehrimize tüm zehirli atıklardan arındırılmadan gelmesini kabul etmiyoruz. Günümüzde bir mandıra açarken dahi kurumlardan ÇED raporu almak zorunludur. Oysa binlerce tonluk gemileri söken, yarattığı emisyon ve kirliliğin ölçümü ve kriterleri tespit edilemeyen Aliağa'daki gemi söküm tesisleri için böyle bir zorunluluk yoktur. Bu acilen değişmelidir. İzmir'imiz hiç kimsenin zehirli atıklarını kabul edecek bir çöplük değildir. Bu iki koşul yerine getirilene kadar bu geminin şehrimize gelmesine asla rıza göstermeyecek, kabul etmeyeceğiz" diyerek tepki gösterdi.