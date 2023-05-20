Tunç Soyer: Mutlaka sandığa gitmeliyiz, değişim şart

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, seçimin ikinci turu çalışmalarına partilerin İzmir il başkanları ile buluşarak başladı. 2 saat süren toplantıda seçime 8 gün kala İzmir’de partilerin yönetim teşkilatlarının gördüğü seçim tabloları değerlendirildi.

BirGün'ün haberine göre, partilerin yönetim teşkilatlarıyla birlikte yol haritası belirlemek için bir araya geldiklerini ifade eden Tunç Soyer, “Tanış olmayanlar tanış olsun. Önümüzde çok kısa bir süre var. Tarihi bir seçim yaşayacağız. Sizin önerilerinize açığız. Bu süreci birlikte nasıl değerlendirebileceğimize dair ortak akıl yürütelim. Bu ortam çok kıymetli. Doğayı güzel yapan şey nasıl biyoçeşitlilik ise toplumları güzelleştiren şey farklılıkların bir arda olması. Birbirinden çok farklı perspektiflerin bir arada olması unuttuğumuz bir şey" dedi.

Soyer, şöyle devam etti:

"Biz şimdi bir araya gelmeyi başardık. Seçimlerden sonra da bir araya gelmeye hazırız. Çok zengin ve farklı fikirler var. Sandıktaki oyumuzu artırabilmek için öngördüğümüz konulara yoğunlaşmamız gerek. İzmir’de tek bir oy çalınmadı. Altını çizerek belirtmek istiyorum. Sandığa gitmek istemeyenler sandıktan yine çalınacak korkusuyla sandığa gitmek istemiyor. İzmir’de sandıklara sahip çıkıyoruz. Hiçbir oyun zayi olmaması için çalışıyoruz. Bu tür endişeler olmamalı. Mutlaka sandığa 2. turda da gitmeliyiz. Seçimler bize gösterdi ki değişimi talep edenler daha çok. Yüzde 53 değişim isteyen bir kesim var. Değişim şart”

‘Sandığa gidenler vazgeçmesin’

Değişim isteyen çok gencin olduğunu ifade eden Soyer, “İçinde bulunduğumuz tabloyu gençler iyi okuyor. İzmir’in sorumluluğu çok büyük. Bir hafta içerisinde İzmir’in oyunu artırmak mecburiyetindeyiz. Ben samimiyetimle inanarak söylüyorum. Kazanacağız. Türkiye çok büyük bir değişimin içerisinde. Sandığa gidenler vazgeçmesin. Dayanışmak ve birbirimizin gücüne güç katmak mecburiyetindeyiz” şeklinde konuştu.