CHP'li isim: Kılıf aramayalım karşı tarafın negatif kampanyası tuttu

Gazeteci Fatih Altaylı, 14 Mayıs milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimleri ve akabinde başlayan sandık güvenliği tartışmalarını analiz ettiği yazısında CHP'li isimlerle yaptığı görüşmeyi aktardı.

Altaylı, kendi internet sitesinde kaleme aldığı yazısında, CHP içindeki "gerçekçi" birkaç isimle konuştuğunu belirterek, "İlk öğrendiğim, seçim gecesi CHP’nin gerçekten patladığı idi. Sayımın başladığında AA verilerinin aksine gerçekten Kemal Kılıçdaroğlu önde görünüyormuş. Ancak kısa bir süre sonra durum eşitlenmeye başlamış. CHP’ye gelen veri akışı ise yavaşlamış" dedi.

CHP'li ismin, “Hile var mı yok mu bir şey söyleyemem. Ama bizim sistemin çalışmadığını ve CHP’nin sandık başında iyi organize olmadığını kesinlikle söyleyebilirim. Altılı masanın toplamı, sandık başında bir AKP etmedi. Bu kesin” dediğini aktardı.

Altaylı, CHP içinde en güvendiği bir başka ismin ise şu sözlerini aktardı:

"Çiçek böcekle, kalple, hanımcılıkla bu kadar olurdu, o kadar oldu. Ben size açık söyleyeyim. Seçimi bizden hile ile falan çalmadılar. Muhakkak bir miktar oy çalmışlardır ama o çaldıkları bizim kazandığımız seçimi bizden alacak kadar çok değildir. Bir puandır, belki iki puandır. Ama samimi olarak söylüyorum, ilk tur yarışını önde bitiren Recep Tayyip Erdoğan’dır. Belki 1 puan, Belki 2 puan, belki 3 puandır ama önde bitirdiği kesindir. Biz ilk tur başarısızlığımıza kılıf aramayalım. Bu dönemde pozitif kampanya yaptık. Karşı taraf ise hiç yapmadığı kadar negatif bir kampanya. Onların kampanya tuttu bizimki tutmadı. Şimdi bunu düzeltmek için 10 günümüz var."