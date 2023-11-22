Tunç Soyer hakkında bir soruşturma daha

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 14 yıl önce Seferihisar belediye başkanı olduğu dönemde eski belediye binasının önündeki Rum kilisesine ait çanı Yunanistan Konsolosluğu'na verdiği iddiasıyla hakkında soruşturma açıldığını duyurdu.

İddiayı yalanlayan Soyer, Seferihisar belediye başkanı seçildikjten sonra eski binayı hiç kullanmadığını, görevini yeni binada devam ettirdiğini söyledi.

Soyer, katıldığı Sözcü TV yayınında şunları söyledi:

"Bugün bir başka soruşturma geldi; ondan bahsetmek isterim. 14 yıl önce ben Seferihisar belediye başkanıyken bir iddia ortaya atılmış; hiç benim görmediğim duymadığım bir şey. ‘Belediye binası önünde alarm çanı olarak kullanılan tarihi Rum kilisesine ait çanın başkanlık makamının önünde sergilendiği, tarihi eser niteliğinde olduğu iddia edilen bu çanın ilgili makamlara bildirmeden tarafımca Yunan Konsolosluğu’na verildiği' iddiasıyla başka bir soruşturma açıldı.”

'Osmanlı yöneticilerini hedef göstermekten' soruşturma!

Soyer'e İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünde yaptığı konuşma nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nca soruşturma açılmıştı.

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği’nin 16 Kasım’da İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne gönderdiği yazıda, Soyer’in “Osmanlı Devleti ve yöneticilerini hedef gösterdiği”, “kişinin hatırasına hakaret” ettiği “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme ettiği” iddia edildi.

Soruşturmaya gerekçe olarak Soyer'in “100 yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler gaflet, delalet ve hatta hıyanet içindeydi. Gençler, kadınları, çocukları, geleceği hiç düşünmediler. Sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar. İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ve yaşam hakkımızı ayaklar altına aldılar ve teslim oldular” sözleri gösterilmişti.

'Atatürk ve Nutuk'u soruştulma noktasına gelmiş vaziyette'

Soyer bugün yaptığı açıklamada hakkında başlatılan soruşturmaya ilişkin, “Mustafa Kemal Atatürk ve Nutku soruşturulma noktasına gelmiş vaziyette. Bu Cumhuriyet’in 100. yılında asla kabul edilemez, asla anlaşılamaz bir durum. Cumhuriyet’in 100. yılında Atatürk’ün Nutku sorgulanıyorsa, Atatürk’ü idamla mahkum eden, suikastler düzenleyen, Anadolu’da iç savaş çıkartmaya çalışan saltanat Mustafa Kemal Atatürk’ün Nutku’nda mahkum edilmişken, bugün o saltanat sahiplerinin aleyhinde söylediklerimiz hakaret olarak algılanıyorsa bu Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet’in 100. yıllık kazanımları için çok büyük bir üzüntü vesilesi. Çok çok üzücü. Kabul edilmesi, anlaşılması mümkün değil. Ama biliyorum ki; Atatürk sevdalısı, Cumhuriyet sevdalısı milyonlar bu memleketin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e ve onun rehberliğine her daim sahip çıkmaya devam edecekler. Her daim onun ışığından yararlanmaya devam edeceğiz. Bu saldırılara pabuç bırakmayız” dedi.

Soruşturmanın yerel seçim öncesi açılmış olmasına dikkat çeken Soyer, “Bu aslında iktidarın CHP’li belediyelere, yerel seçim yaklaşırken yapacağı baskıların bir göstergesi, öyle zannediyorum. Dolayısıyla buna da pabuç bırakmayız, bunlar asla kabul edilemez. Bunlar gerçekten akıl tutulması, insanın aklının almayacağı bir şey. Yani 100 yıl sonra kabul edilemez, Mustafa Kemal Atatürk’e sımsıkı sahip çıkmaya devam edeceğiz” diye konuştu.