Soyer: Aday adayıyım, İzmirliler sadece hizmete oy vermez

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer bugün katıldığı FOX TV'deki Çalar Saat programında yeniden aday adayı olduğunu söyledi. İzmirlilerin yalnızca hizmet performansına değil "demokrasiye, laikliğe, özgürlüğe, bağımsızlığa" oy verdiğini belirterek "O nedenle biz kendi kendimizle yarışırız" dedi.

Programda İlker Karagöz'ün sorularını yanıtlayan Soyer, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı mısınız?" şeklindeki soruya, "Net olarak aday adayıyım" karşılığını verdi.

Soyer "Çünkü biz geçen 5 yıl içinde mutfağı toparladık. Şimdi salonda yemek vermek istiyoruz, o noktaya geldik. Bunu yapacak bütün hazırlıklarımızı da tamamladık" diye konuştu.

"Eminim ki İzmirliler o görmedikleri yer altında olduğunu bildikleri yatırımların ne kadar kıymetli olduğunu biliyorlar" diyen Soyer, şunları kaydetti:

"İzmirliler sadece bir siyasi partiye, bir hizmet performansına oy vermezler. Aynı zamanda demokrasiye, laikliğe, özgürlüğe, bağımsızlığa oy verirler. O nedenle biz kendi kendimizle yarışırız, daha iyisini nasıl yapabiliriz diye. O nedenle dünyayla entegre olmaya çalışırız."

Soyer'in açıklamalarını AKP yanlısı basının "İzmirliler hizmete oy vermez" başlığıyla yansıtmasıysa dikkat çekti.