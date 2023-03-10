Tümgeneral NATO toplantısında boşları topladı: 'Umarım bulaşıkları da yıkatmıyorlardır'

Ankara’nın askıya aldığı Türkiye-İsveç-Finlandiya üçlü görüşmeleri dün Brüksel’de NATO karargâhında yeniden başladı. Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki Üçlü Muhtıra çerçevesinde kurulan "Daimi Ortak Mekanizması"nın toplantısında Tümgeneral Göksel Kahya’nın masadaki boş çay bardaklarını toplaması dikkati çeken detaylardan biri oldu.

Toplantı sonrasında görüşmelerde Türkiye’yi temsil eden heyet adına Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklama yaparken, Tümgeneral Kahya'nın boş bardakları topladığı anlar Anadolu Ajansı tarafından canlı yayınlandı.

Terkoğlu: Umarım bulaşıkları da yıkatmıyorlardır

Gazeteci Barış Terkoğlu, sosyal medya hesabından duruma tepki göstererek, “Umarım bulaşıkları da yıkatmıyorlardır!” diye yazdı. Terkoğlu şu mesajı paylaştı:

“NATO'daki zirve haberini izliyoruz. TSK'yı NATO'da temsil eden Tümgeneral Göksel Kahya, boş bardakları topluyor. Devletin ajansı o anı dünyaya servis ediyor. Umarım bulaşıkları da yıkatmıyorlardır! Eskiden üniforma itibarı, kurum gelenekleri, diplomatik terbiye vardı. Yazık oldu!”