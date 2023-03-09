NATO'dan Finlandiya ve İsveç'in üyeliğine dair açıklama: 'Zamanı gelmiştir'

NATO, İsveç ve Finlandiya'nın ittifaka üyelik süreci hakkında oluşturulan "Daimi Ortak Mekanizma"nın uzun vadeli değeri üzerinde iki ülkenin ve Türkiye'nin mutabık kaldığını, bu formatta işbirliğinin sürdürülerek temmuzdaki NATO Zirvesi'nden önce tekrar görüşmek üzere uzlaştığını bildirdi.

Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki Üçlü Muhtıra çerçevesinde kurulan "Daimi Ortak Mekanizması"nın toplantısı Brüksel'deki NATO karargahında yapıldı.

NATO tarafından yapılan açıklamada, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in başkanlığında yapılan toplantının, üç ülkenin yetkililerini üçüncü kez bir araya getirdiği belirtildi.

Açıklamaya göre; Stoltenberg, toplantının açılışında, "Finlandiya ve İsveç, Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerini gidermek için eşi görüşmemiş adımlar atmıştır. Şimdi tüm müttefiklerin onay sürecini sonuçlandırması ve Finlandiya ile İsveç'i yaklaşan Vilnius'taki NATO Zirvesi öncesinde ittifakın tam üyeleri olarak karşılamasının zamanı gelmiştir" ifadesini kullandı.

Türk, İsveç ve Finlandiyalı yetkililerin Üçlü Muhtıra'nın uygulanması için atılan somut adımları ele aldığı belirtilen açıklamada, muhtırada mutabık kalındığı üzere silah ihracat kısıtlamalarının kaldırıldığı, terörle mücadele işbirliğinin artırıldığı, İsveç'in terörle mücadele kanununu sıkılaştırma sürecinde olduğu bildirildi.

Açıklamada, tarafların elde edilen ilerlemeyi memnuniyetle karşıladığı kaydedildi ve şu ifadelere yer verildi:

"Taraflar, Finlandiya ve İsveç'i NATO üyeleri olmaya davet etme kararının tarihi olduğu konusunda hemfikir kalmıştır. Taraflar ayrıca Finlandiya ve İsveç için hızlı onay verilmesinin herkesin çıkarına olacağı, üyeliklerinin ittifakı güçlendireceği konusunda da mutabık kalmıştır. Türkiye, Finlandiya ve İsveç, Daimi Ortak Mekanizma'nın uzun vadeli değeri üzerinde mutabık kalmış, bu formatta işbirliğini sürdürme ve Vilnius Zirvesi'nden önce tekrar bir araya gelmek üzere uzlaşmıştır." (AA)