Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Daimi Ortak Mekanizma toplantısı sonrası açıklama

İsveç ve Finlandiya'nın NATO’ya üyelik süreçlerine ilişkin müzakereler kapsamında yapılan Türkiye-İsveç-Finlandiya görüşmelerinin üçüncüsü bugün Brüksel’deki NATO karargahında gerçekleştirildi.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Daimi Ortak Mekanizma Toplantısının genel olarak olumlu bir havada geçtiğini belirtti. Kalın, "Atılan bazı adımların memnuniyet verici olduğunu kaydettik. Ama süreç bitmiş değil. Terörizmin finansmanı, propagandasının yapılması yönündeki eylemlerin engellemesi için adımların atılmasını belirttik" dedi.

Kalın'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

'Bazı adımların memnuniyet verici olduğunu kaydettik'

"Müttefiklerimizden ülkemizin güvenlik kaygılarına dair adım beklemek en doğal hakkımız. Atılan bazı adımların memnuniyet verici olduğunu kaydettik. Ama süreç bitmiş değil. Terörizmin finansmanı, propagandasının yapılması yönündeki eylemlerin engellemesi için adımların atılmasını belirttik. Yasayla birlikte daha etkin olacaklarını İsveçli mevkidaşlarımız belirtiyorlar. Terörle mücadeleyle ilgili adımları yakından takip etmeye devam edeceğiz. Kararlılığımızı ifade ettik.

'Somut güvenlik kaygılarımızı ifade ettik'

İlgili birimlerimiz, mevkidaşlarıyla detaylı bilgi alışverişinde bulundu. Net şekilde ifade ettik. Mutabakatın tam anlamıyla uygulanmasını ifade ediyoruz. NATO'nun genişleme kararını destekliyoruz. NATO'nun bu süreçte kritik roller oynayacağının farkındayız. Geçmişte başka ülkeler yeni üye konusunda uzun süre bekleme yapmışlardı. Yunanistan'ın tavrını kastediyorum. Somut güvenlik kaygılarımızı ifade ettik. Bugünkü toplantımızda ileriki toplantının yakın zamanda yapılmasında mutabık kaldık.

'Türkiye'den kaynaklanan gecikme söz konusu değil'

Önümüzdeki günlerde opsiyonları değerlendireceğiz. Farklı alternatifler dile getiriliyor. Türkiye'den kaynaklanan gecikme söz konusu değil. Gerekçe bir takım gecikmeler olursa, süreç elbette uzar. NATO ittifakının güçlendirilmesi konusunda nasıl yapıcı olduysak, yine olmaya devam edeceğiz. Parlamentoda sorunla karşılaşmayacaklarını mevkidaşlarımız bize ilettiler. Terörle mücadele yasası 1 Haziran itibarıyla yürürlüğe gireceği için o zaman daha hızlı adımlar atılacağı ifade ediliyor. Kendilerinin koyduğu bir tarih. Süreci takip edeceğiz."