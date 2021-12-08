Türkiye Komünist Partisi (TKP) “Pahalılığa karşı ayağa kalk!” başlıklı bir video yayınladı.
Videoda “Yer yüzünde ne varsa bizim elimizin marifeti. Biliyoruz ekmek herkese yeter, faturasız bir hayat kurabiliriz” mesajı verildi.
Elimizle, aklımızla yarattığımız tüm zenginliğe bir avuç asalak el koyduğu için yoksuluz. Ürettiklerimizin herkese yeteceğini biliyoruz. Yeter ki üretenler yöneten olsun. İnsanız, insanca yaşamak istiyoruz.— TKP (@tkpninsesi) December 8, 2021
🚩Pahalılığa karşı ayağa kalk! pic.twitter.com/Cg4NOZ3pK5