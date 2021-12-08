Elimizle, aklımızla yarattığımız tüm zenginliğe bir avuç asalak el koyduğu için yoksuluz. Ürettiklerimizin herkese yeteceğini biliyoruz. Yeter ki üretenler yöneten olsun. İnsanız, insanca yaşamak istiyoruz.

🚩Pahalılığa karşı ayağa kalk! pic.twitter.com/Cg4NOZ3pK5