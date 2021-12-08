‘Tüm zenginliğe bir avuç asalak el koyduğu için yoksuluz’

TKP yayınladığı videoda ‘bizi çalıştırıp aç, açıkta bırakan bu düzeni kim kurdu?’ sorusunu sordu.

Haber Merkezi

Türkiye Komünist Partisi (TKP) “Pahalılığa karşı ayağa kalk!” başlıklı bir video yayınladı.

Videoda “Yer yüzünde ne varsa bizim elimizin marifeti. Biliyoruz ekmek herkese yeter, faturasız bir hayat kurabiliriz” mesajı verildi.

Haber

'Barınma hakkımız için ayağa kalkıyoruz!'