39,1 milyon konut bulunan ülkemizde son 7 yılda kiracıların sayısı 1 milyon 800 bin arttı.

İstanbul'da kiralar yüzde 40, İzmir'de yüzde 33, Ankara'da yüzde 28 arttı.

Kiralar artarken son 7 yılda satışı yapılmadığı için boş duran konut sayısıysa 1,5 milyonu buldu.

TKP de "Barınma hakkımız için ayağa kalkıyoruz!" diyerek çağrı yaptı. TKP'nin çağrısında "Başımızı sokacak bir ev bulmak için bile bunca çaba size saçma gelmiyor mu? Ya bu kadar boş ev varken, bizlerin fahiş kiralarla dahi ev bulamıyor oluşumuz... Yeter artık. İnsanız, insanca yaşamak istiyoruz" denildi.