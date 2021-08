Tüm Köy Sen'den fındık açıklaması: 'Yine mağdur edildik' 

Tüm Köy Sen Ordu Şube Başkanı Zekayi Sağra AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı fındık taban fiyatına tepki gösterdi. “Bu fiyat üreticiyi yoksullaştıran fiyattır.” dedi.

Erdoğan tarafından 26,5 -27 taban fiyatı yeterli görmediklerini belirten Tüm Üretici Köylüler Sendikası Ordu Şube Başkanı Zekayi Sağra, “Dört yıldır 1 kg fındığın maliyetini hesaplıyoruz. Her yıl açıklanan taban fiyatın maliyet seviyesinde olduğunu gördük. Bu yıl da aynısı oldu. Yaptığımız hesaplamaya göre bu yıl 1 kg fındığın maliyeti 25.90 TL. Açıklanan fiyat maliyeti karşılıyor. Kabul etmiyoruz.” dedi.

Rekolte tartışmalarının nedeni buydu

Fiyatın baskılanması için her yıl rekolte tespitlerinde tartışmalar yaşandığını söyleyen Sağra, “Bu yıl da her yıl olduğu gibi rekolte hesaplamasında tartışmalar çıktı. İhracatçılar ve tarım-gıda tekelleri yüksek rekolte iddialarında bulunuyor ancak gerçekle uyuşmuyordu. Bu yıl da aynısını yaptılar. 800 bin ton rekolte iddiasında bulunarak açıklanacak fiyatın düşük olması baskısı yaptılar ve hükümet de bunların çıkarına taban fiyat açıkladı. Türkiye’ye en büyük gelir getiren ürünü üreten bizler mağdur ediliyoruz. Tüm Köy Sen olarak her zaman söylediğimiz gibi, üreticileri koruyan ve söz sahibi yapan tarım yasalarının çıkması gerekiyor. Bu konuda sendika olarak çabamız sürecek.” dedi.



Tek vücut olmayız

Her yıl aynı durumla karşı karşıya kalındığını belirten Sağra, “Tartışmalarda üretici köylüler olarak taraf olmadığımız, söz sahibi olamadığımız sürece hep başkasının belirleyeceği fiyata teslim olacağımız açık. Bu nedenle üretici köylüler bahçeye girmeden önce fiyatını istemekle kalmamalı, mücadelesini de vermelidir. Sendika olarak bu mücadeleyi vermeye çalışıyoruz. Fındık tekelleri örgütlü, üretici de örgütlü olmak zorunda. Verilen fiyat, hangi partiye oy verilmiş olursa olsun tüm üreticileri mağdur ediyor. Bu nedenle üretici köylüler kendi çıkarları için birlikteliklerini sağlamalı, sendikalarında örgütlenmeliler.” dedi.

Bu karardan vaz geçilmeli

Sağra, açıklanan fiyatın değiştirilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Bu fiyat üreticilerin beklentisini karşılamıyor. 35 TL istiyoruz. Açıklanan fiyat iptal edilmeli, üreticiler mağdur edilmemeli. Ayrıca TMO alımda zorluk çıkarmamalı, alım sınırlaması yapmamalıdır.” dedi.