Erdoğan fındık alım fiyatlarını açıklandı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fındık alım fiyatlarını "Giresun kalite fındık için kilogram başına 27 lira, Levant kalite fındık için kilogram başına 26,5 lira" olarak açıkladı. CHP fındık alım taban fiyatının en az 35 lira olması gerektiğini söylemişti.

'En az 1 lira fazla ödeme yapılacak'

Erdoğan, "Fındık alım fiyatımız yüzde 50 sağlam iç esasına göre, Giresun kalite fındık için kilogram başına 27 lira, Levant kalite fındık için ise kilogram başına 26,5 liradır. Yüksek randımanlı fındığa en az 1 lira fazla ödeme yapılacaktır. Çiftçilerimize alan bazlı mazot ve gübre desteğini de kilogramda 2 lira olarak veriyoruz. TMO'nun fındık alım fiyatı nihai olarak fındık fiyatları kilogramda 29,5 lira ile 30 lira arasında gerçekleşiyor” açıklamasını yaptı.